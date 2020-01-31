Леброн показал новую татуировку в память о Брайанте. Видео

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сделал новую татуировку, посвящённую погибшему Коби Брайанту. Напомним, Брайант разбился 26 января в результате крушения вертолёта. Вместе с ним погибли его 13-летняя дочь Джинна и ещё семь человек, включая пилота вертолёта.

Теперь на левой ноге Леброна изображена змея. Напомним, у Брайанта было прозвище Чёрная Мамба — это ядовитая змея, распространённая в Африке.

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Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».