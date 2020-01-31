«У меня вырезали часть души». Генменеджер «Лейкерс» — о гибели Брайанта

Генеральный менеджер клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка рассказал, как на него повлияла гибель Коби Брайанта. Напомним, помимо Брайанта и его 13-летней дочери Джинны в результате крушения вертолёта погибли ещё семь человек, включая пилота.

«В воскресенье я потерял лучшего друга и милую крестницу. Это убило часть моей души. Коби обладал огромной харизмой и глубиной, был одержим превосходством. Он был мудрым, решительным, страстным. Мечтатель. Преданный и любящий муж, папа для своих девчонок, каких не было. Когда он входил в комнату, происходило воспламенение энергии. Он был высокого напряжения, с двигателем, не имевшим ограничений. Его разум обладал бесконечной способностью учиться. Проще говоря, он был самым вдохновляющим спортсменом нашего времени. Чего мир может не знать, так это того, что он также был лучшим другом, о котором каждый может только мечтать.

Я начинаю понимать, что есть надежда. Сейчас каждый новый шаг для меня будет полон огромной любви и молитв, а также глубокой печали за Ванессу, Наталью, Бьянку, Капри и все вовлечённые в трагедию семьи. Но медленно и постепенно это преобразится в нечто исцелённое и новое. Я начинаю понимать, что ничто не может отделить нас от любви и вдохновения, которые мы получили от Коби и Джинны, ничто вообще.

Их жизнь показала мне, что смерть не может победить. Минувшее воскресенье – не конец истории. Это просто новое начало. Наследие Коби и Джиджи будет жить – и получит ещё больше силы и влияния. Все мы тронуты этим и теперь попытаемся подхватить факел их наследия. И пока мы делаем это, можно не сомневаться: Коби и Джиджи будут продолжать вечно играть в радостную игру, в баскетбол, на небесах», — цитирует Пелинку ESPN.