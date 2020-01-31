Куртинайтис отметил прогресс в восстановлении травмированного Мозгова

Главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Римас Куртинайтис рассказал о ситуации с травмой центрового Тимофея Мозгова. Напомним, 33-летний баскетболист подписал контракт с подмосковным клубом летом 2019 года, но из-за травмы колена до сих пор не сыграл за него ни одного матча.

По словам Куртинайтиса, сейчас колено Мозгова в лучшем состоянии, чем несколько месяцев назад. Вместе с тем, по его словам, называть конкретные сроки окончательного восстановления спортсмена пока нельзя.

«Сегодня я смотрел видеоматериал из клиники, где Тимофей лечится. По сравнению с тем, что было три месяца назад, тенденция очень хорошая. Динамика в положительную сторону большая.

Но врачи пока не могут сказать, когда Мозгов вернётся на площадку — через неделю, месяц или два. Вопрос остаётся открытым, пока всё на том же уровне», — приводит слова Куртинайтиса «Р-Спорт».