Стали известны окончательные составы команд на Матч звёзд Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ объявила обладателей уайлд-кард на Матч всех звёзд, который пройдёт 16 февраля в Москве на «ВТБ Арене». В состав «Звёзд России» получили приглашение защитник «Локомотива-Кубань» Виталий Фридзон и центровой ЦСКА Джоэль Боломбой. В сборную «Звёзд мира» выбраны центровой «Астаны» Душан Ристич и защитник «Калева» Кайл Виналес.

«Определяя обладателей уайлд-кард, лига руководствовалась результатами голосования болельщиков и СМИ, а также индивидуальными достижениями игроков.

Виталий Фридзон — один из самых опытных и заслуженных игроков лиги. Часть сезона «Локо» он пропустил из-за травмы, но сейчас набрал хорошую форму и обязательно поможет «Звёздам России».

Джоэль Боломбой играет важную роль в обновлённом ЦСКА, и он отлично впишется в формат Матча звёзд. Боломбой действует в очень эффектном стиле и, уверена, порадует болельщиков на «ВТБ Арене» своими мощными данками.

Душан Ристич из «Астаны» на данный момент самый эффективный игрок сезона Лиги ВТБ и один из лучших по очкам и подборам. Он заслужил уайлд-кард в сборную Звёзд мира своей игрой. Как и Кайл Виналес, являющийся лидером и главной движущей силой эстонского «Калева».

Уверена, все эти игроки отлично впишутся в составы Звёзд России и Звёзд мира и порадуют всех ярким баскетболом», — цитирует генерального директора Единой лиги ВТБ Илону Корстин пресс-служба турнира.

Итоговые составы на Матч всех звёзд

Звёзды России: Алексей Швед («Химки»), Дмитрий Кулагин («Локомотив-Кубань»), Максим Григорьев («Парма»), Денис Захаров («Енисей»), Дмитрий Хвостов («Зенит»), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань»), Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Никита Курбанов, Андрей Воронцевич (оба – ЦСКА), Владислав Трушкин («Зенит»), Артём Забелин («Парма»), Джоэль Боломбой (ЦСКА)

Звёзды мира: Майк Джеймс (ЦСКА), Эрик Макколлум, Джамар Смит (оба — УНИКС), Адас Юшкевичюс («ПАРМА»), Дэвион Берри («Енисей»), Кайл Виналес («Калев»), Миндаугас Кузминскас («Локомотив-Кубань»), Янис Тимма, Юнас Йеребко (оба – «Химки»), Дрю Гордон («Зелёна-Гура»), Густаво Айон («Зенит»), Душан Ристич («Астана»).