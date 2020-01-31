Футболист Гризманн вручил Миротичу приз MVP месяца и показал навыки в баскетболе. Видео
Нападающий футбольного клуба «Барселона» француз Антуан Гризманн вручил испанскому баскетболисту черногорского происхождения Николе Миротичу приз MVP месяца. Миротича, выступающего за баскетбольный клуб «Барселона», признали лучшим игроком месяца в чемпионате Испании по баскетболу.
Судя по видео, опубликованному в официальном «инстаграме» «Барселоны», для Миротича стало сюрпризом, что приз ему вручил именно Гризманн. Кроме того, француз показал, что умеет играть и в баскетбол, пусть и не так хорошо, как в футбол.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
В сезоне-2019/2020 «Барселона» с соотношением побед и поражений 15-4 делит первое и второе места с мадридским «Реалом», у которого идентичные показатели.
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