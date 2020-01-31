Пау Газоль впервые прокомментировал гибель Брайанта

Бывший центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» и ряда других клубов НБА Пау Газоль впервые прокомментировал трагическую гибель экс-напарника по команде Коби Брайанта. Испанец признался, что по-прежнему не может поверить в случившееся.
«Я по-прежнему отказываюсь в это верить. Ощущение, словно это дурной сон и я всё ещё не могу проснуться. Но если он продолжается, я буду делать то, что могу, чтобы сохранить твоё наследие.
Ты говорил, что самое важное — пытаться вдохновлять людей на то, чтобы они могли добиваться успехов во всём, в чём захотят.
Моё сердце будет разбито ещё очень долго, но я буду всегда благодарен за то, что вместе мы разделили так много всего. Ты вдохновлял меня и заставлял меня становиться лучше каждый день, так же как и многих других», — написал Газоль на своей официальной странице в «Инстаграме».
Напомним, в составе «Лейкерс» Газоль дважды завоёвывал титул вместе с Брайантом.
Соответствующий пост можно увидеть на странице Газоля в социальной сети.
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