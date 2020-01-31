Фанат Брайанта собрал его портрет из 814 кубиков Рубика

Мир продолжает оплакивать легендарного экс-баскетболиста сборной США и «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта. Один из поклонников таланта Брайанта посвятил ему необычную композицию, собранную из кубиков Рубика.

Стивен Брандейдж использовал для этого 814 кубиков. В итоге у него получилось собрать большой портрет Брайанта, на котором тот улыбается.

«Когда я услышал эту новость, то был шокирован. Я рыдал и чувствовал боль в животе. Коби был для меня больше, чем жизнь. Я начал играть в баскетбол, когда мне было шесть лет. Коби был моим Майклом Джорданом», — приводит слова Брандейджа Forbes.

Видео, на котором показан процесс сборки портрета Брайанта, можно посмотреть на странице Стивена Брандейджа в «Инстаграме».