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Энтони не сыграет в матче с «Лейкерс», поскольку продолжает оплакивать Брайанта

Энтони не сыграет в матче с «Лейкерс», поскольку продолжает оплакивать Брайанта
Баскетбол / НБА 0

В ночь с 31 января на 1 февраля по московскому времени в Лос-Анджелесе пройдёт матч регулярного чемпионата НБА, в котором встретятся «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Гостям в этом поединке не поможет форвард Кармело Энтони. Он пропустит игру из-за того, что по-прежнему оплакивает Коби Брайанта и пребывает в подавленном эмоциональном состоянии, сообщает Clutch Points.

Энтони в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 33 матчах, набирая в них 15,8 очка, собирая 6,7 подбора и совершая 1,6 передачи в среднем.

Напомним, Коби Брайант погиб 26 января в результате крушения вертолёта в городе Калабасас (штат Калифорния, США). Вместе с ним на борту была его 13-летняя дочь Джинна. Кроме них, погибли ещё 7 человек.

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