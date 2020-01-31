«Лейкерс» подарят майки Брайанта каждому болельщику, пришедшему на матч с «Портлендом»

В ночь на 1 февраля по московскому времени в Лос-Анджелесе состоится матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» примет «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Руководство «Лейкерс» решило оказать дань уважения погибшему 26 января экс-игроку команды легендарному Коби Брайанту. Все болельщики, пришедшие на этот матч, получат в подарок майки Брайанта. Одна половина «Стэйплс Центр» облачится в майки с 24-м номером, вторая — с 8-м. Под этими номерами Коби провёл всю профессиональную карьеру.

Соответствующее фото можно посмотреть на странице NBA TV в социальной сети «Твиттер».

Напомним, Брайант погиб в результате крушения вертолёта. Кроме него на борту находилось ещё восемь человек, в том числе 13-летняя дочь Брайанта.