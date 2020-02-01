Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Команды на Матче звёзд сыграют под номерами Коби и Джинны Брайант

Команды на Матче звёзд сыграют под номерами Коби и Джинны Брайант
Баскетбол / НБА 0

16 февраля в Чикаго (штат Иллинойс, США) пройдёт Матч всех Звёзд НБА. В связи с недавней трагической гибелью Коби Брайанта, в Лиге решили почтить память легендарного баскетболиста в этот день.

Команды на Матче Звёзд сыграют в майках с номерами Коби Брайанта и его погибшей дочери Джинны, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. Так, коллектив ведомый Яннисом Адетокунбо будет облачён в майки с 24-м номером, под которым часть карьеры провёл Коби. Команда Леброна Джеймса будет выступать под вторым номером, под ним играла 13-летняя Джинна.

Кроме того, на формах команд появится нашивка с девятью звёздами. Количество звёзд соответствует количеству погибших при крушении вертолёта.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020