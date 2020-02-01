Команды на Матче звёзд сыграют под номерами Коби и Джинны Брайант
16 февраля в Чикаго (штат Иллинойс, США) пройдёт Матч всех Звёзд НБА. В связи с недавней трагической гибелью Коби Брайанта, в Лиге решили почтить память легендарного баскетболиста в этот день.
Команды на Матче Звёзд сыграют в майках с номерами Коби Брайанта и его погибшей дочери Джинны, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. Так, коллектив ведомый Яннисом Адетокунбо будет облачён в майки с 24-м номером, под которым часть карьеры провёл Коби. Команда Леброна Джеймса будет выступать под вторым номером, под ним играла 13-летняя Джинна.
Кроме того, на формах команд появится нашивка с девятью звёздами. Количество звёзд соответствует количеству погибших при крушении вертолёта.
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