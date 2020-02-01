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54 очка Ирвинга помогли «Бруклину» обыграть «Чикаго»

54 очка Ирвинга помогли «Бруклину» обыграть «Чикаго»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча проходила на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 133:118.

Самым результативным в составе победителей стал Кайри Ирвинг, набравший 54 очка. В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Зак Лавин, записавший в свой актив 22 очка.

«Бруклин» одержал третью победу за последние четыре игры. «Чикаго» в свою очередь потерпел второе поражение кряду.

В другом матче «Детройт Пистонс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча состоялась на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и заверишлась победой гостей со счётом 105:92.

Расписание матчей регулярного чемпионата НБА можно посмотреть на «Чемпионате».

НБА - регулярный чемпионат
01 февраля 2020, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
133 : 118
Чикаго Буллз
Чикаго
Бруклин Нетс: Ирвинг - 54, Динуайдди - 20, Принс - 16, Аллен - 12, Темпл - 11, Джордан - 6, Харрис - 5, Луваву-Кабарро - 4, ЛеВерт - 3, Чендлер - 2, Martin, Дюрант, Клэкстон, Куруч, Кьоцца, Муса, Пинсон
Чикаго Буллз: Лавин - 22, Корнет - 19, Саторански - 15, Янг - 14, Харрисон - 12, Уайт - 11, Хатчинсон - 8, Валентайн - 7, Арчидиаконоу - 6, Фелисио - 4, Mokoka, Гэффорд, Данн, Картер, Маркканен, Портер, Страс
НБА - регулярный чемпионат
01 февраля 2020, суббота. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
92 : 105
Торонто Рэпторс
Торонто
Детройт Пистонс: Роуз - 21, Драммонд - 20, Михайлюк - 13, Моррис - 9, Джексон - 8, Вуд - 7, Снелл - 6, Браун - 4, Галлоуэй - 3, Мейкер - 1, King, Боун, Гриффин, Думбуйа, Кеннард, Томас, Фрейзер
Торонто Рэпторс: Сиакам - 30, Ибака - 21, Ванвлит - 16, Пауэлл - 12, Буше - 8, Лоури - 7, Ануноби - 6, Дэвис - 5, Watson, Бриссетт, Джонсон, Маккоу, Марк Газоль, Миллер, Томас, Холлис-Джефферсон, Эрнандес
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