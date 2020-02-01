54 очка Ирвинга помогли «Бруклину» обыграть «Чикаго»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча проходила на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 133:118.

Самым результативным в составе победителей стал Кайри Ирвинг, набравший 54 очка. В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Зак Лавин, записавший в свой актив 22 очка.

«Бруклин» одержал третью победу за последние четыре игры. «Чикаго» в свою очередь потерпел второе поражение кряду.

В другом матче «Детройт Пистонс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча состоялась на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и заверишлась победой гостей со счётом 105:92.

Расписание матчей регулярного чемпионата НБА можно посмотреть на «Чемпионате».