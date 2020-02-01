Фридзон: «Локомотиву-Кубань» победы нужны как воздух
Защитник «Локомотива-Кубань» Виталий Фридзон поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором».
«Нас ожидает сложный матч. Несмотря на то что «Автодор» проиграл несколько матчей подряд, они очень опасны. В команде есть несколько хороших снайперов, и они славятся мощной игрой под кольцом. Нам сейчас победы нужны как воздух, поэтому ни о какой недооценке соперника не может быть и речи. Мы хорошо подготовились к матчу и летим в Саратов за победой!» — приводит слова Виталия Фридзона официальный сайт краснодарской команды.
Матч «Автодор» — «Локомотив-Кубань» пройдёт завтра, 2 февраля, в Саратове, начало встречи — в 16:00 по московскому времени.
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