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Леброн сыграл в матче с «Портлендом» в кроссовках, сделанных в память о Брайанте

Леброн сыграл в матче с «Портлендом» в кроссовках, сделанных в память о Брайанте
Баскетбол / НБА 0

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» сыграл в кроссовках Nike Kobe 5 Protro Big Scene, сделанных в память о Коби Брайанте. Эти кроссовки поступят в продажу только 5 февраля 2020 года.

Посмотреть фото можно в «твиттере» B/R Kicks.

Напомним, Брайант разбился 26 января в результате крушения вертолёта. Вместе с ним погибли его 13-летняя дочь Джинна и ещё семь человек, включая пилота вертолёта.

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА (17 — подряд). Пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».

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