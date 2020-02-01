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Дэвис и Леброн не спасли «Лейкерс» в матче с «Портлендом» и другие матчи игрового дня НБА

Дэвис и Леброн не спасли «Лейкерс» в матче с «Портлендом» и другие матчи игрового дня НБА
Баскетбол / НБА 0

31 января состоялось семь матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Детройт Пистонс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча состоялась на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 105:92. Для «Рэпторс» эта победа стала 10-й подряд после возвращения в строй Паскаля Сиакама, набравшего в этом матче 30 очков.

НБА - регулярный чемпионат
01 февраля 2020, суббота. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
92 : 105
Торонто Рэпторс
Торонто
Детройт Пистонс: Роуз - 21, Драммонд - 20, Михайлюк - 13, Моррис - 9, Джексон - 8, Вуд - 7, Снелл - 6, Браун - 4, Галлоуэй - 3, Мейкер - 1, King, Боун, Гриффин, Думбуйа, Кеннард, Томас, Фрейзер
Торонто Рэпторс: Сиакам - 30, Ибака - 21, Ванвлит - 16, Пауэлл - 12, Буше - 8, Лоури - 7, Ануноби - 6, Дэвис - 5, Watson, Бриссетт, Джонсон, Маккоу, Марк Газоль, Миллер, Томас, Холлис-Джефферсон, Эрнандес

«Бруклин Нетс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча проходила на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 133:118. Самым результативным в составе победителей стал Кайри Ирвинг, набравший 54 очка. В составе проигравшей команды лучшая результативность у Зака Лавина, записавшего в актив 22 очка.

НБА - регулярный чемпионат
01 февраля 2020, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
133 : 118
Чикаго Буллз
Чикаго
Бруклин Нетс: Ирвинг - 54, Динуайдди - 20, Принс - 16, Аллен - 12, Темпл - 11, Джордан - 6, Харрис - 5, Луваву-Кабарро - 4, ЛеВерт - 3, Чендлер - 2, Martin, Дюрант, Клэкстон, Куруч, Кьоцца, Муса, Пинсон
Чикаго Буллз: Лавин - 22, Корнет - 19, Саторански - 15, Янг - 14, Харрисон - 12, Уайт - 11, Хатчинсон - 8, Валентайн - 7, Арчидиаконоу - 6, Фелисио - 4, Mokoka, Гэффорд, Данн, Картер, Маркканен, Портер, Страс

«Хьюстон Рокетс» на домашней площадке переиграл «Даллас Маверикс». Итоговый счёт встречи — 128:121 (35:28, 30:32, 36:25, 27:36). В составе победителей дабл-дабл на свой счёт записал Джеймс Харден, набравший 35 очков и совершивший 16 подборов. В «Далласе» без травмированного Луки Дончича лидерскую роль взял на себя Кристапс Порзингис, собравший дабл-дабл из 35 очков и 12 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
01 февраля 2020, суббота. 03:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
128 : 121
Даллас Маверикс
Даллас
Хьюстон Рокетс: Харден - 35, Уэстбрук - 32, Гордон - 17, Хаус - 14, Маклемор - 13, Риверс - 9, Такер - 6, Сефолоша - 2, Frazier, Howard, Грин, Илариу, Капела, Клемонс, Хартенштайн, Чендлер
Даллас Маверикс: Порзингис - 35, Карри - 16, Хардуэй-младший - 15, Финни-Смит - 12, Бареа - 11, Райт - 10, Брокхофф - 9, Брансон - 7, Клебер - 4, Коли-Стайн - 2, Cleveland, Reaves, Джексон, Дончич, Ли, Марьянович, Пауэлл

«Нью-Орлеан Пеликанс» на домашней площадке переиграл «Мемфис Гриззлиз». Итоговый счёт встречи — 139:111 (31:22, 35:37, 44:27, 29:25). В составе победителей дабл-дабл на свой счёт записал Джош Харт, набравший 11 очков и совершивший 11 подборов. Самым результативным в составе «Пеликанс» стал Зайон Уильямсон, набравший 24 очка, что стало лучшим его результатом в карьере. В составе «Мемфиса» 18 очков набрал Йонас Валанчюнас.

НБА - регулярный чемпионат
01 февраля 2020, суббота. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
139 : 111
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 24, Ингрэм - 20, Болл - 19, Холидей - 18, Редик - 16, Харт - 11, Мелли - 10, Мур - 10, Фэйворс - 7, Хэйс - 4, Александер-Уолкер, Грэй, Джексон, Миллер, Окафор, Уильямс, Читэм
Мемфис Гриззлиз: Валанчюнас - 18, Морант - 16, Краудер - 15, Андерсон - 14, Джексон - 13, Брукс - 10, Джонс - 10, Мелтон - 7, Хилл - 6, Кончар - 2, Аллен, Ватанабэ, Гудурич, Джексон, Игуодала, Кабокло, Кларк

«Денвер Наггетс» на выезде переиграл «Милуоки Бакс». Встреча завершилась со счётом 127:115 в пользу «Денвера». В составе победителей 24 очка набрал Уилл Бартон, по дабл-даблу на свой счёт записали Никола Йокич (15 очков и 10 подборов) и Майкл Портер (15 очков и 11 подборов). 24 очка набрал Уилл Бартон. В составе «Милуоки» дабл-дабл из 31 очка и 16 подборов у Янниса Адетокунбо.

НБА - регулярный чемпионат
01 февраля 2020, суббота. 05:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
115 : 127
Денвер Наггетс
Денвер
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 31, Миддлтон - 24, Бледсо - 15, Мэттьюз - 9, Коннотон - 8, Лопес - 8, Браун - 5, Лопес - 5, Адетокунбо - 4, Ильясова - 3, Корвер - 3, Бендер, Дивинченцо, Мейсон, Рейнольдс, Уилсон, Хилл
Денвер Наггетс: Бартон - 24, Бисли - 16, Йокич - 15, Портер - 15, Моррис - 14, Эрнангомес - 12, Крэйг - 11, Грант - 10, Дозьер - 10, Bol, Вандербилт, Маррей, Миллсэп, Пламли, Харрис, Чанчар

«Оклахома-Сити Тандер» на выезде переиграл «Финикс Санз». Встреча завершилась со счётом 111:107. В составе победителей 27 очков набрал Данило Галлинари, дабл-дабл на счету Криса Пола — 20 очков и 10 передач. В составе «Финикса» 27 очков набрал Девин Букер, столько же на счету Келли Убре (дабл-дабл из 27 очков и 11 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
01 февраля 2020, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
107 : 111
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Финикс Санз: Букер - 27, Убре - 27, Эйтон - 16, Jerome - 9, Джонсон - 9, Рубио - 8, Картер - 5, Диалло - 4, Бриджес - 2, Lecque, Owens, Бэйнс, Джонсон, Камински, Окобо, Харпер, Шарич
Оклахома-Сити Тандер: Галлинари - 27, Шрёдер - 24, Пол - 20, Жильжо-Александер - 12, Ноэль - 10, Dort - 8, Адамс - 8, Надер - 2, Hervey, Roberson, Roby, Базли, Бертон, Диалло, Мускала, Фергюсон

«Портленд Трэйл Блэйзерс» на выезде переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс». Итоговый счёт встречи — 127:119 (38:36, 22:26, 43:34, 24:23) в пользу «Портленда». Самым результативным игроком матча в составе «Портленда» стал Дэмиан Лиллард, собравший дабл-дабл из 48 очков и 10 передач. Ещё один дабл-дабл в активе Хассана Уайтсайда — 30 очков и 12 подборов. В составе «озёрников» по дабл-даблу на счету Энтони Дэвиса (37 очков и 15 подборов) и Леброна Джеймса (22 очка и 10 передач). Ещё один дабл-дабл у Кайла Кузмы — 17 очков и 15 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
01 февраля 2020, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
119 : 127
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 37, Джеймс - 22, Кузма - 17, Брэдли - 10, Колдуэлл-Поуп - 8, Макги - 6, Ховард - 6, Грин - 5, Дэниэлс - 3, Кук - 3, Рондо - 2, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дадли, Казинс, Карузо
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 48, Уайтсайд - 30, Макколлум - 19, Трент-мл. - 10, Литтл - 8, Суониган - 5, Саймонс - 4, Ариза - 2, Хезонья - 1, Браун, Габриэль, Коллинс, Лябисье, Нуркич, Оар, Худ, Энтони
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