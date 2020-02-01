Дэвис и Леброн не спасли «Лейкерс» в матче с «Портлендом» и другие матчи игрового дня НБА

31 января состоялось семь матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.



Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА



«Детройт Пистонс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча состоялась на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 105:92. Для «Рэпторс» эта победа стала 10-й подряд после возвращения в строй Паскаля Сиакама, набравшего в этом матче 30 очков.

«Бруклин Нетс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча проходила на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 133:118. Самым результативным в составе победителей стал Кайри Ирвинг, набравший 54 очка. В составе проигравшей команды лучшая результативность у Зака Лавина, записавшего в актив 22 очка.

«Хьюстон Рокетс» на домашней площадке переиграл «Даллас Маверикс». Итоговый счёт встречи — 128:121 (35:28, 30:32, 36:25, 27:36). В составе победителей дабл-дабл на свой счёт записал Джеймс Харден, набравший 35 очков и совершивший 16 подборов. В «Далласе» без травмированного Луки Дончича лидерскую роль взял на себя Кристапс Порзингис, собравший дабл-дабл из 35 очков и 12 подборов.

«Нью-Орлеан Пеликанс» на домашней площадке переиграл «Мемфис Гриззлиз». Итоговый счёт встречи — 139:111 (31:22, 35:37, 44:27, 29:25). В составе победителей дабл-дабл на свой счёт записал Джош Харт, набравший 11 очков и совершивший 11 подборов. Самым результативным в составе «Пеликанс» стал Зайон Уильямсон, набравший 24 очка, что стало лучшим его результатом в карьере. В составе «Мемфиса» 18 очков набрал Йонас Валанчюнас.

«Денвер Наггетс» на выезде переиграл «Милуоки Бакс». Встреча завершилась со счётом 127:115 в пользу «Денвера». В составе победителей 24 очка набрал Уилл Бартон, по дабл-даблу на свой счёт записали Никола Йокич (15 очков и 10 подборов) и Майкл Портер (15 очков и 11 подборов). 24 очка набрал Уилл Бартон. В составе «Милуоки» дабл-дабл из 31 очка и 16 подборов у Янниса Адетокунбо.

«Оклахома-Сити Тандер» на выезде переиграл «Финикс Санз». Встреча завершилась со счётом 111:107. В составе победителей 27 очков набрал Данило Галлинари, дабл-дабл на счету Криса Пола — 20 очков и 10 передач. В составе «Финикса» 27 очков набрал Девин Букер, столько же на счету Келли Убре (дабл-дабл из 27 очков и 11 подборов).

«Портленд Трэйл Блэйзерс» на выезде переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс». Итоговый счёт встречи — 127:119 (38:36, 22:26, 43:34, 24:23) в пользу «Портленда». Самым результативным игроком матча в составе «Портленда» стал Дэмиан Лиллард, собравший дабл-дабл из 48 очков и 10 передач. Ещё один дабл-дабл в активе Хассана Уайтсайда — 30 очков и 12 подборов. В составе «озёрников» по дабл-даблу на счету Энтони Дэвиса (37 очков и 15 подборов) и Леброна Джеймса (22 очка и 10 передач). Ещё один дабл-дабл у Кайла Кузмы — 17 очков и 15 подборов.