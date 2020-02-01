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Уильямс признан MVP чемпионата Единой лиги ВТБ по итогам января

Уильямс признан MVP чемпионата Единой лиги ВТБ по итогам января
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Центровой краснодарского «Локомотива-Кубань» Алан Уильямс признан MVP чемпионата Единой лиги ВТБ по итогам января, сообщает официальный сайт соревнований.

В январе «Локомотив-Кубань» одержал 3 победы в 3 матчах (над «Нижним Новгородом», «Цмоки-Минском» и «Енисеем») и на данный момент имеет самую продолжительную серию побед (6 матчей) среди всех команд лиги.

Алан Уильямс был лидером «Локо» в январе, набирая 16,7 очка (60 процентов попаданий с игры), 12,0 подбора, 3,3 передачи и 2,0 перехвата с показателем эффективности 26,7 балла за игру.

«Я по-настоящему шокирован, это большая честь. Хочу поблагодарить свой клуб, партнёров по команде и тренеров. Считаю, что это командная награда. Только благодаря победам «Локо» я смог стать MVP января», — прокомментировал награду Уильямс.

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