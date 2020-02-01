Экс-форвард «Автодора» Макиссик покинул «Бешикташ» из-за задержки зарплаты

Бывший форвард саратовского «Автодора» Шакил Макиссик, до недавнего времени защищавший цвета стамбульского «Бешикташа», прекратил сотрудничество с турецкой командой, сообщает Sportando. Шакил покинул расположение клуба из-за задержки зарплаты. Других подробностей не сообщается, неизвестно, был ли случай с Макиссиком частным или в «Бешикташе» существуют долги по зарплатам перед всеми игроками.
Шакил был одним из лидеров команды. В матчах турецкой Суперлиги и Лиги чемпионов ФИБА он набирал 17,2 очка, собирал 4,2 подбора и совершал 3,0 передачи в среднем.
После 17 встреч во внутреннем чемпионате «Бешикташ» занимает восьмое место в турнирной таблице и балансирует в зоне выхода в плей-офф.
Напомним, что Макиссик защищал цвета «Автодора» в 2017-2018 годах.
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