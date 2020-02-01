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Ларкин будет выступать за сборную Турции

Ларкин будет выступать за сборную Турции
Баскетбол / Евролига 0

Разыгрывающий защитник «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин принял решение защищать цвета сборной Турции. Слухи о возможной натурализации баскетболиста ходили давно, теперь же Шейн подтвердил, что в скором времени примерит форму сборной Турции. Об этом он рассказал на своей странице в «Инстаграме».

«Я горд, что теперь у меня есть возможность представлять эту страну. В восторге от того, что надену майку с турецким флагом на груди. Для меня это гордость», — написал американец.

Отметим, что в нынешнем сезоне Ларкин является одним из лучших баскетболистов Евролиги и уже неоднократно выигрывал звание MVP тура. В скором времени американец сможет помочь команде Турции завоевать путёвку на Олимпиаду. Национальная сборная сыграет в дополнительном турнире, где посоревнуется за единственную путёвку в Токио с Грецией, Канадой, Чехией, Китаем и Уругваем.

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