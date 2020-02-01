Абромайтис: «Зенит» в Лиге ВТБ потерпел несколько поражений, которых мог бы избежать

Завтра, 2 февраля, в Санкт-Петербурге на арене «Юбилейный» состоится очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный «Зенит» примет «Калев». Ожиданиями от этого противостояния поделился форвард петербуржцев Тим Абромайтис.

«Мы уже потерпели в Единой лиге несколько поражений, которых могли бы легко избежать, если бы не совершали слишком много необязательных ошибок. Наша задача на эту игру — минимизировать количество этих ошибок и попытаться показать своё лучшее лицо, тем более что нам уже несколько раз в последних играх удавалось это сделать», — цитирует Абромайтиса официальный сайт «Зенита».

В преддверии поединка «Зенит» и «Калев» занимают седьмое и шестое места в турнирной таблице соответственно, имея по 6 побед в 14 встречах.