«Клипперс» обыграли «Миннесоту». Кавай установил клубный рекорд

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча состоялась на стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась победой хозяев со счётом 118:106.

Самым результативным в составе победителей стал Кавай Леонард, записавший в свой актив 31 очко. При этом, ему удалось показать лучший результат в истории «Клипперс», набрав 30+ очков в 9 играх подряд.

«Клипперс» одержали третью победу за последние четыре матча. В следующей игре «Лос-Анджелес Клипперс» встретится с «Сан-Антонио Спёрс».

На данный момент «Лос-Анджелес Клипперс» занимает третье место в Западной конференции.

Расписание матчей регулярного чемпионата НБА можно посмотреть на «Чемпионате».