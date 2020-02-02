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«Клипперс» обыграли «Миннесоту». Кавай установил клубный рекорд

«Клипперс» обыграли «Миннесоту». Кавай установил клубный рекорд
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча состоялась на стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась победой хозяев со счётом 118:106.

Самым результативным в составе победителей стал Кавай Леонард, записавший в свой актив 31 очко. При этом, ему удалось показать лучший результат в истории «Клипперс», набрав 30+ очков в 9 играх подряд.

«Клипперс» одержали третью победу за последние четыре матча. В следующей игре «Лос-Анджелес Клипперс» встретится с «Сан-Антонио Спёрс».

На данный момент «Лос-Анджелес Клипперс» занимает третье место в Западной конференции.

Расписание матчей регулярного чемпионата НБА можно посмотреть на «Чемпионате».

НБА - регулярный чемпионат
01 февраля 2020, суббота. 23:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
118 : 106
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 31, Джордж - 21, Л. Уильямс - 17, Харрелл - 16, Беверли - 12, Шамет - 10, Зубац - 6, Грин - 3, Харклесс - 2, Coffey, Кабенгеле, Макгрудер, Мотли, Мэнн, Паттерсон, Робинсон, Уолтон
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 32, Окоги - 13, Уиггинс - 13, Ковингтон - 12, Напьер - 11, Мартин - 7, Дьенг - 5, Калвер - 5, Маклафлин - 4, Белл - 2, Бэйтс-Диоп - 2, Reid, Вонле, Краббе, Лейман, Ноуэлл
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