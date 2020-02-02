Публичная библиотека Лос-Анджелеса опубликовала список рекомендованных Кобе Брайантом книг

Публичная библиотека Лос-Анджелес составила список книг, рекомендованных легендой «Лейкерс» Коби Брайантом, погибшим в результате крушения вертолёта 26 января.

«Коби Брайант был отличным рассказчиком и ценил чтение хорошей книги. Я специально изучил его интервью, чтобы составить список книг, которые вдохновляли Коби», — написал библиотекарь Кит Кеслер в своём блоге на официальном сайте библиотеки.

В список вошли такие книги, как «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» Ричарда Баха, «Алхимик» Паоло Коэльо, «Политический гений Авраама Линкольна» Дорис Кернс Гудвин.

Также в списке четыре книги, написанные или созданные при участии самого Брайанта. Сейчас из них для посетителей библиотеки доступна только автобиография Mamba Mentality в трёх экземплярах.