Энтони восхитился игрой Лилларда

Форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони с восхищением прокомментировал последние успехи напарника по команде, разыгрывающего защитника Дэмьена Лилларда.

«Не думаю, что мы когда-либо видели что-нибудь подобное. Мы видели много классных вещей, много парней, которые забивают разными способами, но то, что делает Лиллард… За таким не доводилось наблюдать очень давно. Рад быть частью этого, это здорово», — приводит слова Энтони ESPN.

В матче с «Ютой Джаз» Лиллард набрал 51 очко и совершил 12 передач, тем самым помог орегонцам одержать победу со счётом 124:107. Отметим, что Дэмьен к тому же установил рекорд: стал первым игроком в истории лиги, реализовавшим как минимум шесть бросков с дальней дистанции в шести матчах кряду.