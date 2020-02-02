18 очков Холлинса не спасли «Зенит» от поражения в матче с «Калевом»

Санкт-петербургский «Зенит» на домашнем паркете уступил «Калеву» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.



«Зенит» уверенно начал матч, выиграв первый игровой отрезок с разницей два очка. Во второй четверти гостям удалось отыграться и выйти вперёд — на большой перерыв команды ушли при счёте 43:41 в пользу «Калева».



В третьем игровом отрезке «Зениту» удалось совершить рывок в семь очков и выйти вперёд, однако в заключительной четверти «Калев» совершил отрыв 10:0, что и определило исход встречи. Отыграться «Зениту» уже не удалось. Итоговый счёт матча — 76:75 (20:22, 23:19, 14:21, 19:13).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кайл Виналес, набравший 29 очков. В составе «Зенита» 18 очков набрал Остин Холлинс.