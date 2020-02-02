18 очков Холлинса не спасли «Зенит» от поражения в матче с «Калевом»
Санкт-петербургский «Зенит» на домашнем паркете уступил «Калеву» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
«Зенит» уверенно начал матч, выиграв первый игровой отрезок с разницей два очка. Во второй четверти гостям удалось отыграться и выйти вперёд — на большой перерыв команды ушли при счёте 43:41 в пользу «Калева».
В третьем игровом отрезке «Зениту» удалось совершить рывок в семь очков и выйти вперёд, однако в заключительной четверти «Калев» совершил отрыв 10:0, что и определило исход встречи. Отыграться «Зениту» уже не удалось. Итоговый счёт матча — 76:75 (20:22, 23:19, 14:21, 19:13).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кайл Виналес, набравший 29 очков. В составе «Зенита» 18 очков набрал Остин Холлинс.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
02 февраля 2020, воскресенье. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
75 : 76
Калев
Таллин, Эстония
Зенит: Абромайтис, Айон, Альбиси, Балашов, Воронов, Зубков, Понкрашов, Пушков, Томас, Трушкин, Холлинс, Шевчук
Калев: Виналес, Дорбек, Йыэсаар, Кангур, Киллея-Джонс, Китсинг, Курбас, Паасоя, Райэсте, Сокк, Финке, Шкеле
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