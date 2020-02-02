Дабл-дабл Уильямса помог «Локомотиву-Кубань» обыграть «Автодор»

Краснодарский «Локомотив-Кубань» на выезде обыграл саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
«Локомотив-Кубань» уверенно начал матч, выиграв первый игровой отрезок с разницей в четыре очка. Во второй четверти гостям удалось совершить рывок в 11 очков. К большому перерыву счёт на табло был 48:33 в пользу краснодарского клуба.
В третьей десятиминутке «Локомотив-Кубань» оторвался ещё на 12 очков, практически определив исход встречи. В заключительной четверти «Автодор» отыграл 11 очков отставания, но на итоговый результат это не повлияло. Счёт встречи — 97:81 (25:21, 23:12, 29:17, 20:31) в пользу краснодарского клуба.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джонни О'Брайант, набравший 25 очков. Дабл-дабл на счету Алана Уильямса — 14 очков и 13 подборов. В составе саратовчан дабл-дабл оформил Мухаммаду Жайте — 18 очков и 10 подборов.
- 2 февраля 2020
-
17:56
-
17:50
-
16:35
-
16:26
-
14:50
-
13:59
-
12:59
-
11:52
-
10:35
-
10:24
-
09:49
-
08:35
-
08:03
-
03:10
-
00:17
- 1 февраля 2020
-
23:13
-
22:21
-
21:58
-
20:13
-
19:31
-
18:34
-
17:48
-
16:43
-
16:01
-
15:09
-
13:49
-
11:52
-
10:31
-
09:50
-
09:36
-
09:29
-
08:44
-
08:12
-
07:45
-
07:10