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Дабл-дабл Уильямса помог «Локомотиву-Кубань» обыграть «Автодор»

Дабл-дабл Уильямса помог «Локомотиву-Кубань» обыграть «Автодор»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Краснодарский «Локомотив-Кубань» на выезде обыграл саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Локомотив-Кубань» уверенно начал матч, выиграв первый игровой отрезок с разницей в четыре очка. Во второй четверти гостям удалось совершить рывок в 11 очков. К большому перерыву счёт на табло был 48:33 в пользу краснодарского клуба.

В третьей десятиминутке «Локомотив-Кубань» оторвался ещё на 12 очков, практически определив исход встречи. В заключительной четверти «Автодор» отыграл 11 очков отставания, но на итоговый результат это не повлияло. Счёт встречи — 97:81 (25:21, 23:12, 29:17, 20:31) в пользу краснодарского клуба.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джонни О'Брайант, набравший 25 очков. Дабл-дабл на счету Алана Уильямса — 14 очков и 13 подборов. В составе саратовчан дабл-дабл оформил Мухаммаду Жайте — 18 очков и 10 подборов.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
02 февраля 2020, воскресенье. 16:00 МСК
Автодор
Саратов, Россия
Окончен
81 : 97
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Автодор: Бабушкин, Ботрайт, Герасимов, Джайте, Джонсон, Квитковских, Михайловский, Петенев, Старкс, Хикс, Широбоков, Юме
Локомотив-Кубань: Ведищев, Д. Кулагин, Деккер, Ивлев, Ильницкий, Калниетис, Каммингс, Кузминскас, Мотовилов, О'Брайант, Уильямс, Фридзон
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