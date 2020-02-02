Пашутин: есть моменты, которые надо проанализировать и ещё улучшить нашу защиту

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором».



«Хотелось бы поздравить нашу команду с победой. Ребята сегодня настроились. Мы знали, что будет непросто, ведь «Автодор» — очень серьёзный соперник. Характерный, особенно дома. Это атлетичная, бегущая команда, занимающая 2-е место в Лиге ВТБ по подборам. К тому же добавился новичок Боутрайт, вернулся после травмы Джонсон.

Наша задача заключалась в том, чтобы навязать соперникам физический контакт в защите, остановить быстрые прорывы «Автодора» и максимально заставить хозяев играть в позиционный, тягучий баскетбол, контролировать их снайперов и не давать свободно атаковать с периметра, заставляя играть один на один. Считаю, это нам удалось, но, конечно, есть моменты, которые надо проанализировать и ещё улучшить нашу защиту», — приводит слова Пашутина официальный сайт Единой лиги ВТБ.