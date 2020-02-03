«Торонто» одержал 11-ю победу подряд, у Дэвиса 31 очко

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Торонто Рэпторс» и «Чикаго Буллз».
Игра завершилась победой хозяев со счётом 129:102. Лучшей результативностью в составе «Торонто» отметился защитник Теренс Дэвис, на его счету 31 очко и четыре подбора, второй результат у сенегальского форварда Паскаля Сиакама, которому не хватило одного подбора до дабл-дабла: 17 очков, девять подборов. Самый результативный игрок «Буллз» — Таддеус Янг, набравший 21 очко и сделавший семь подборов.
Эта победа стала для «Рэпторс» уже одиннадцатой подряд. «Торонто» — действующий чемпион НБА, в данный момент канадская команда занимает второе место в Восточной конференции, «Чикаго» — девятый.
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