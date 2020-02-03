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«Торонто» одержал 11-ю победу подряд, у Дэвиса 31 очко

«Торонто» одержал 11-ю победу подряд, у Дэвиса 31 очко
Баскетбол / НБА 0

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Торонто Рэпторс» и «Чикаго Буллз».

Игра завершилась победой хозяев со счётом 129:102. Лучшей результативностью в составе «Торонто» отметился защитник Теренс Дэвис, на его счету 31 очко и четыре подбора, второй результат у сенегальского форварда Паскаля Сиакама, которому не хватило одного подбора до дабл-дабла: 17 очков, девять подборов. Самый результативный игрок «Буллз» — Таддеус Янг, набравший 21 очко и сделавший семь подборов.

Эта победа стала для «Рэпторс» уже одиннадцатой подряд. «Торонто» — действующий чемпион НБА, в данный момент канадская команда занимает второе место в Восточной конференции, «Чикаго» — девятый.

НБА - регулярный чемпионат
02 февраля 2020, воскресенье. 23:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
129 : 102
Чикаго Буллз
Чикаго
Торонто Рэпторс: Дэвис - 31, Сиакам - 17, Ибака - 16, Буше - 15, Лоури - 14, Ванвлит - 12, Маккоу - 10, Томас - 7, Ануноби - 4, Бриссетт - 2, Watson - 1, Джонсон, Марк Газоль, Миллер, Пауэлл, Холлис-Джефферсон, Эрнандес
Чикаго Буллз: Янг - 21, Лавин - 18, Хатчинсон - 17, Арчидиаконоу - 12, Уайт - 12, Корнет - 8, Саторански - 8, Валентайн - 3, Харрисон - 2, Гэффорд - 1, Mokoka, Данн, Картер, Маркканен, Портер, Страс, Фелисио
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