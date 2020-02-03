Главный тренер «Нью-Орлеана» пообещал иначе использовать Уильямсона

Главный тренер клуба «Нью-Орлеан Пеликанс» Элвин Джентри прокомментировал действия первого номера драфта НБА 2019 года Зайона Уильямсона в гостевом матче регулярного чемпионата с «Хьюстон Рокетс». «Нью-Орлеан» проиграл «Хьюстону» со счётом 109:117, а 19-летний Уильямсон сделал дабл-дабл, набрав 21 очко и собрав 10 подборов.

«Зайон не может играть четыре минуты, не касаясь баскетбольного мяча. Это моя вина. Я должен сделать всё необходимое, чтобы такого больше никогда не повторилось. Поэтому я несу ответственность.

Если мы не отдаём мяч Уильямсону и не выполняем установки, тогда нужно выпускать других игроков на площадку. Это ещё одна задача, которую я должен решить», — приводит слова Джентри ESPN.