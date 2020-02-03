Изображение Коби Брайанта и его дочери появилось на самом высоком здании мира

Вечером 2 февраля 2020 года фасад самого высокого здания в мире «Бурдж-Халифа» подсветили фиолетовым и синим цветами и вывели изображение легендарного баскетболиста Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайанта и его 13-летней дочери Джинны.
Напомним, Брайант разбился 26 января в результате крушения вертолёта. Вместе с ним погибли его 13-летняя дочь Джинна и ещё семь человек, включая пилота вертолёта.
Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА (17 — подряд). Пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».
Ранее сообщалось, что победитель Australian Open 2020, cербский теннисист Новак Джокович почтил память Брайанта.
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