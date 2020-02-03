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Изображение Коби Брайанта и его дочери появилось на самом высоком здании мира

Изображение Коби Брайанта и его дочери появилось на самом высоком здании мира
Баскетбол / НБА 0

Вечером 2 февраля 2020 года фасад самого высокого здания в мире «Бурдж-Халифа» подсветили фиолетовым и синим цветами и вывели изображение легендарного баскетболиста Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайанта и его 13-летней дочери Джинны.

Напомним, Брайант разбился 26 января в результате крушения вертолёта. Вместе с ним погибли его 13-летняя дочь Джинна и ещё семь человек, включая пилота вертолёта.

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА (17 — подряд). Пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».

Ранее сообщалось, что победитель Australian Open 2020, cербский теннисист Новак Джокович почтил память Брайанта.

Джокович почтил память Коби Брайанта после победы на Australian Open
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