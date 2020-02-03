«Миннесота» продолжает переговоры по обмену Расселла

«Миннесота Тимбервулвз» продолжает обсуждать обмен разыгрывающего защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Д'Анджело Расселла, сообщает The Athletic. «Уорриорз» хочет получить за Расселла большое количество драфт-пиков. До наступления дедлайна на обмены осталось три дня.



«Миннесота» пытается перестроить коллектив в ходе сезона, чтобы побороться за выход в плей-офф Западной конференции. На данный момент «Тимбервулвз» занимают лишь 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 15 побед при 33 поражениях.



Расселл в нынешнем регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Голден Стэйт Уорриорз» принял участие в 32 матчах, набирая в них 23,8 очка, собирая 3,7 подбора и совершая 6,3 передачи.