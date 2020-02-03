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Итудис: «Анадолу Эфес» отлично укомплектован на каждой позиции

Итудис: «Анадолу Эфес» отлично укомплектован на каждой позиции
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мыслями по поводу предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфес».

«Начинаем «двойную» неделю встречей с лидером турнирной таблицы. У них хорошая команда, отлично укомплектована на каждой позиции. Мы знаем, что представляет собой «Эфес», и ожидаем сложного матча», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Матч ЦСКА — «Анадолу Эфес» состоится 4 февраля 2020 года в Москве. Начало — в 20:00 по московскому времени.

«Анадолу Эфес» возглавляет турнирную таблицу Евролиги, одержав 19 побед в 22 матчах. ЦСКА занимает вторую позицию, имея в активе 16 побед при шести поражениях. Такое же количество побед у «Барселоны» и «Реала».

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