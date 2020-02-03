Стрелниекс вернётся в строй в матче с «Эфесом»

Защитник ЦСКА Янис Стрелниекс вернулся к тренировкам и сможет принять участие в предстоящем матче Евролиги с «Анадолу Эфес».
«Мое бедро чувствует себя лучше, тренировки прошли хорошо. «Эфес» сейчас в отличной форме, находится «на ходу», добился семи побед кряду. Будет сложная игра, но хорошая для болельщиков. Им будет интересно посмотреть на лучший баскетбол в Европе», — приводит слова Стрелниекса официальный сайт ЦСКА.
Стрелниекс получил травму 3 января в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом» (102:106 ОТ).
Матч ЦСКА — «Анадолу Эфес» состоится 4 февраля 2020 года в Москве. Начало — в 20:00 по московскому времени.
«Анадолу Эфес» возглавляет турнирную таблицу Евролиги, одержав 19 побед в 22 матчах. ЦСКА занимает вторую позицию, имея в активе 16 побед при шести поражениях. Такое же количество побед у «Барселоны» и «Реала».
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