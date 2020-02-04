НБА отправила клубам специальные памятки о коронавирусе

Национальная баскетбольная ассоциация отправила всем клубам лиги специальные памятки о вспышке коронавируса в Китае и рекомендовала не посещать данную страну, информирует журналист New York Times Марк Стейн в «Твиттере».

«Китайская вспышка коронавируса достигла такого серьезного состояния, что на прошлой неделе НБА разослала командам памятки, чтобы прояснить, что на данный момент это является чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения во всём мире, и напомнил им, что в настоящее время поездки в Китай настоятельно не рекомендуются», — сообщает источник.

Напомним, что по данным ВОЗ, данным вирусом заражены 14 557 человек (из них в Китае 14 411). За пределами Китая зафиксировано 146 подтвержденных случаев заражения более чем в 20 странах.



Ранее бывший игрок НБА американец китайского происхождения Джереми Лин заявил, что столкнулся в США с расизмом в отношении китайцев в связи с коронавирусом.