«Миннесота» уступила «Кингз». С Таунсом в составе «Тимбервулвз» проиграли 16 игр подряд
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Сакраменто Кингз» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча проходила на стадионе «Голден Уан-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 113:109.
Самым результативным в составе победителем стал Де'Аарон Фокс, набравший 31 очко.
В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл из 22 очков и 10 подборов.
«Сакраменто» одержал вторую победу за последние три матча. «Миннесота» в свою очередь потерпела 12-е поражение кряду. При этом с Таунсом в составе серия поражений команды составляет 16 матчей. Серия без побед у самого Таунса длится с 27 ноября.
В следующем матче «Сакраменто» сыграет с «Майами Хит», а «Миннесота» встретится с «Атлантой Хоукс».
НБА - регулярный чемпионат
04 февраля 2020, вторник. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
113 : 109
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сакраменто Кингз: Фокс - 31, Богданович - 23, Хилд - 16, Барнс - 14, Бьелица - 12, Джайлс - 6, Бэйзмор - 4, Дедмон - 4, Джозеф - 3, Guy, Mika, Багли III, Джеймс, Джеффрис, Толливер, Феррелл, Холмс
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 22, Напьер - 17, Ковингтон - 15, Мартин - 12, Окоги - 12, Уиггинс - 10, Маклафлин - 9, Дьенг - 7, Калвер - 3, Белл - 2, Reid, Бэйтс-Диоп, Вонле, Краббе, Лейман, Ноуэлл
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