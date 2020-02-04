«Миннесота» уступила «Кингз». С Таунсом в составе «Тимбервулвз» проиграли 16 игр подряд

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Сакраменто Кингз» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча проходила на стадионе «Голден Уан-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 113:109.

Самым результативным в составе победителем стал Де'Аарон Фокс, набравший 31 очко.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл из 22 очков и 10 подборов.

«Сакраменто» одержал вторую победу за последние три матча. «Миннесота» в свою очередь потерпела 12-е поражение кряду. При этом с Таунсом в составе серия поражений команды составляет 16 матчей. Серия без побед у самого Таунса длится с 27 ноября.

В следующем матче «Сакраменто» сыграет с «Майами Хит», а «Миннесота» встретится с «Атлантой Хоукс».