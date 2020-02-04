Порзингис повторил достижение Новицки в матче с «Индианой»

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис сделал дабл-дабл в матче регулярного чемпионата с «Индианой Пэйсерс». «Даллас» на выезде победил «Индиану» со счётом 112:103, а Порзингис записал на свой счёт дабл-дабл, набрав 38 очков и собрав 12 подборов.

Это первый случай с 2007 года, когда какой-либо игрок «Далласа» в двух выездных играх подряд набирает не менее 35 очков и собирает не менее 10 подборов, сообщает пресс-служба НБА. В тот год подобным достижением отметился Дирк Новицки, чемпион НБА 2011 года в составе «Маверикс».

В сезоне-2019/2020 «Даллас» с соотношением побед и поражений 31-19 занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.