Порзингис повторил достижение Новицки в матче с «Индианой»
Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис сделал дабл-дабл в матче регулярного чемпионата с «Индианой Пэйсерс». «Даллас» на выезде победил «Индиану» со счётом 112:103, а Порзингис записал на свой счёт дабл-дабл, набрав 38 очков и собрав 12 подборов.
Это первый случай с 2007 года, когда какой-либо игрок «Далласа» в двух выездных играх подряд набирает не менее 35 очков и собирает не менее 10 подборов, сообщает пресс-служба НБА. В тот год подобным достижением отметился Дирк Новицки, чемпион НБА 2011 года в составе «Маверикс».
В сезоне-2019/2020 «Даллас» с соотношением побед и поражений 31-19 занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.
Дончич угнетает Порзингиса. Без словенца Кристапс играет на порядок лучше
«Далласу» нужно всерьез задуматься, как использовать двух молодых звёзд вместе.
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