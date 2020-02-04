Карри поддержал Игуодалу в конфликте с «Мемфисом». Фото

Лидер баскетбольного клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поддержал бывшего партнёра по команде Андре Игуодалу, который отказывается играть за «Мемфис Гриззлиз», требуя обмена и угрожая пропустить сезон.
Игроки «Мемфиса» недовольны таким поведением Игуодалы, но Карри встал на его сторону. Разыгрывающий опубликовал в сторис своего «инстаграма» фотографию форварда, напомнив, что тот стал трёхкратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз».
Андре Игуодала
Фото: «Инстаграм» Стефена Карри
36-летний баскетболист, которого признали самым ценным игроком финальной серии в 2015 году, перешёл в «Мемфис» в межсезонье-2019, но до сих пор не сыграл за команду ни одного официального матча. Ранее Игуодала, девятый номер драфта НБА 2004 года, выступал за «Филадельфию Сиксерс» и «Денвер Наггетс».
- 4 февраля 2020
-
16:27
-
14:37
-
13:34
-
12:40
-
11:27
-
10:21
-
09:27
-
09:22
-
09:07
-
06:26
-
04:39
-
00:57
- 3 февраля 2020
-
23:32
-
22:27
-
21:23
-
21:02
-
19:27
-
18:18
-
16:20
-
15:11
-
14:10
-
13:32
-
12:25
-
11:16
-
10:11
-
09:00
-
02:11
-
00:31
- 2 февраля 2020
-
23:45
-
22:41
-
21:24
-
21:21
-
20:20
-
19:31
-
17:56