Карри поддержал Игуодалу в конфликте с «Мемфисом». Фото

Лидер баскетбольного клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поддержал бывшего партнёра по команде Андре Игуодалу, который отказывается играть за «Мемфис Гриззлиз», требуя обмена и угрожая пропустить сезон.

Игроки «Мемфиса» недовольны таким поведением Игуодалы, но Карри встал на его сторону. Разыгрывающий опубликовал в сторис своего «инстаграма» фотографию форварда, напомнив, что тот стал трёхкратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз».

Андре Игуодала Фото: «Инстаграм» Стефена Карри

36-летний баскетболист, которого признали самым ценным игроком финальной серии в 2015 году, перешёл в «Мемфис» в межсезонье-2019, но до сих пор не сыграл за команду ни одного официального матча. Ранее Игуодала, девятый номер драфта НБА 2004 года, выступал за «Филадельфию Сиксерс» и «Денвер Наггетс».