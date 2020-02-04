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Карри поддержал Игуодалу в конфликте с «Мемфисом». Фото

Карри поддержал Игуодалу в конфликте с «Мемфисом». Фото
Баскетбол / НБА 0

Лидер баскетбольного клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поддержал бывшего партнёра по команде Андре Игуодалу, который отказывается играть за «Мемфис Гриззлиз», требуя обмена и угрожая пропустить сезон.

Игроки «Мемфиса» недовольны таким поведением Игуодалы, но Карри встал на его сторону. Разыгрывающий опубликовал в сторис своего «инстаграма» фотографию форварда, напомнив, что тот стал трёхкратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз».

Андре Игуодала

Андре Игуодала

Фото: «Инстаграм» Стефена Карри

36-летний баскетболист, которого признали самым ценным игроком финальной серии в 2015 году, перешёл в «Мемфис» в межсезонье-2019, но до сих пор не сыграл за команду ни одного официального матча. Ранее Игуодала, девятый номер драфта НБА 2004 года, выступал за «Филадельфию Сиксерс» и «Денвер Наггетс».

Игуодала пропустит сезон, если его не обменяют из «Мемфиса»
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