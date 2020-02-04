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Дональдас Кайрис возглавил «Автодор»

Дональдас Кайрис возглавил «Автодор»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Саратовский «Автодор» объявил о назначении на пост главного тренера Дональдаса Кайриса, сообщает официальный сайт команды. С 42-летним литовским специалистом подписан контракт до конца следующего сезона-2020/2021. На этом посту Кайрис сменит Предрага Крунича, отправленного ранее в отставку.

«Очень рад оказаться в Саратове. Благодарен руководству клуба за предоставленную возможность возглавить и тренировать «Автодор». Видел не так много матчей команды в этом сезоне, однако очевидно, что многое в её игре требует изменений. Важно, что у нас будет на это время, но для этого придётся много трудиться. Моя задача – усердно работать и приложить все усилия, чтобы выжать из этой команды и этих игроков максимум», — прокомментировал назначение Кайрис.

Кайрис уже имеет опыт работы главным тренером в Единой лиге ВТБ c «Цмоки-Минск» (2013-2014) и «Калевом» (2017-2019).

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