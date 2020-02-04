ЦСКА впервые в истории проиграл «Эфесу» на своей площадке

В баскетбольной Евролиге состоялся очередной матч регулярного чемпионата. В Москве столичный ЦСКА принимал турецкий клуб «Анадолу Эфес» и уступил со счётом 80:82 (16:25, 21:16, 20:17, 23:24).



«Армейцы» почти всю игру пребывали в статусе преследователя, так и не сумев переломить ход встречи. Самым результативным в составе ЦСКА стал защитник Майк Джеймс. Он провёл на паркете 15 минут 12 секунд и набрал 20 очков. Вторым по результативности в составе москвичей стал Йоханнес Фойгтман (15). Ещё 11 очков на свой счёт записал Даниэль Лоренцо Хаккетт.

В составе «Эфеса» самыми результативными стали Шейн Ларкин (23), Василье Мичич (19) и Родриг Бьёбуа (13).

«Анадолу Эфес», одержав в 23 матчах 20 побед, возглавляет турнирную таблицу Евролиги. ЦСКА с 16 победами в активе при семи поражениях занимает вторую позицию.