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ЦСКА впервые в истории проиграл «Эфесу» на своей площадке

ЦСКА впервые в истории проиграл «Эфесу» на своей площадке
Баскетбол / Евролига 0

В баскетбольной Евролиге состоялся очередной матч регулярного чемпионата. В Москве столичный ЦСКА принимал турецкий клуб «Анадолу Эфес» и уступил со счётом 80:82 (16:25, 21:16, 20:17, 23:24).

«Армейцы» почти всю игру пребывали в статусе преследователя, так и не сумев переломить ход встречи. Самым результативным в составе ЦСКА стал защитник Майк Джеймс. Он провёл на паркете 15 минут 12 секунд и набрал 20 очков. Вторым по результативности в составе москвичей стал Йоханнес Фойгтман (15). Ещё 11 очков на свой счёт записал Даниэль Лоренцо Хаккетт.

В составе «Эфеса» самыми результативными стали Шейн Ларкин (23), Василье Мичич (19) и Родриг Бьёбуа (13).

«Анадолу Эфес», одержав в 23 матчах 20 побед, возглавляет турнирную таблицу Евролиги. ЦСКА с 16 победами в активе при семи поражениях занимает вторую позицию.

Евролига. Регулярный чемпионат. 23-й тур
04 февраля 2020, вторник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
80 : 82
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
ЦСКА: Джеймс - 20, Фойгтман - 15, Хаккетт - 11, Боломбой - 9, Сент-Рос - 7, Хайнс - 7, Бейкер - 5, Курбанов - 5, Хиллиард - 1, Антонов, Куфос, Стрелниекс
Анадолу Эфес: Ларкин - 23, Мичич - 19, Бьёбуа - 13, Пляйсс - 11, Морман - 6, Андерсон - 5, Синглтон - 5, Балбай, Питерс, Симон, Тунджер, Шанлы
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