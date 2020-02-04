Итудис прокомментировал поражение ЦСКА в матче Евролиги с «Эфесом»

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги с турецким клубом «Анадолу Эфес», в котором его команда уступила со счётом 80:82 (16:25, 21:16, 20:17, 23:24).
«Игра получилась такой, как мы и ожидали, какой и должна быть игра двух команд, находящихся наверху турнирной таблицы. В начале нам не хватало уверенности в защите. Во второй и третьей четвертях мы стали обороняться лучше, да и в четвёртой хорошо работали на своей половине, вынуждали соперников ошибаться, спровоцировали 14 потерь в этом матче. В какие-то моменты мы захватывали лидерство, в какие-то игра была равной. В итоге всё решили небольшие детали. Результат мог оказаться в пользу как одной, так и другой команды. Поздравляю «Эфес», соперники победили абсолютно заслуженно. Это «двойная» неделя Евролиги, у нас нет времени на разбирательства, постараемся извлечь позитивные моменты из происходящего, сделать так, чтобы все получили хороший опыт», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.
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