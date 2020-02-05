Матрёшка Питерсу, удивлённый Хаккетт и прелестные чирлидерши. Фото с ЦСКА — «Анадолу»

4 февраля в Москве на стадионе «Мегаспорт» в баскетбольной Евролиге состоялся очередной матч регулярного чемпионата. Столичный ЦСКА принимал турецкий клуб «Анадолу Эфес» и уступил со счётом 80:82 (16:25, 21:16, 20:17, 23:24).
«Армейцы» почти всю игру пребывали в статусе преследователя, так и не сумев переломить ход встречи. Самым результативным в составе ЦСКА стал защитник Майк Джеймс. Он провёл на паркете 15 минут 12 секунд и набрал 20 очков. Вторым по результативности в составе москвичей стал Йоханнес Фойгтман (15). Ещё 11 очков на свой счёт записал Даниэль Лоренцо Хаккетт.
В составе «Эфеса» самыми результативными стали Шейн Ларкин (23), Василье Мичич (19) и Родриг Бьёбуа (13).
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Анадолу Эфес» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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