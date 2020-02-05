«Лейкерс» обыграли «Сан-Антонио», у Леброна 36 очков

На стадионе «Стэйплс-центр» (Лос-Анджелес, Калифорния, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сан-Антонио Спёрс». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 129:102.

Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал лёгкий форвард Леброн Джеймс, на его счету 36 очков и 7 подборов, дабл-дабл на счету Кайла Кузма — 18 очков и 12 подборов. Самый результативный в составе «Сан-Антонио» — Демар Дерозан, на его счету 28 очков и 9 подборов.

Эта победа стала второй подряд для «Лейкерс». Команда из Лос-Анджелеса лидирует в Западной конференции, «Сан-Антонио Спёрс» расположился на 10-й строчке в турнирной таблице.