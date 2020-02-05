«Лейкерс» обыграли «Сан-Антонио», у Леброна 36 очков
На стадионе «Стэйплс-центр» (Лос-Анджелес, Калифорния, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сан-Антонио Спёрс». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 129:102.
Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал лёгкий форвард Леброн Джеймс, на его счету 36 очков и 7 подборов, дабл-дабл на счету Кайла Кузма — 18 очков и 12 подборов. Самый результативный в составе «Сан-Антонио» — Демар Дерозан, на его счету 28 очков и 9 подборов.
Эта победа стала второй подряд для «Лейкерс». Команда из Лос-Анджелеса лидирует в Западной конференции, «Сан-Антонио Спёрс» расположился на 10-й строчке в турнирной таблице.
НБА - регулярный чемпионат
05 февраля 2020, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
129 : 102
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 36, Дэвис - 18, Кузма - 18, Макги - 14, Ховард - 12, Брэдли - 8, Рондо - 7, Колдуэлл-Поуп - 6, Грин - 5, Дэниэлс - 3, Карузо - 2, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дадли, Казинс, Кук
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 28, Форбс - 13, Мюррей - 12, Белинелли - 11, Уокер - 11, Олдридж - 7, Poeltl - 6, Уайт - 5, Гэй - 3, Лайлз - 3, Миллз - 3, Samanic, Weatherspoon, Джонсон, Кэрролл, Мету, Ойбанкс
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