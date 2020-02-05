«Майами» нацелился на Игуодалу

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис Гриззлиз» Андре Игуодала может перейти в «Майами Хит». Об интересе «Майами» к Игуодале сообщил журналист Шэмс Чарания, ссылаясь на собственные источники в команде.

«Источники сообщили мне, что «Хит», как выяснилось, претендуют на Андре Игуодалу», — приводятся слова журналиста в «твиттере» Stadium.

Напомним, Игуодала, который пришёл в «Мемфис» в межсезонье-2019, отказывается играть за «Гриззлиз», требуя обмена. Дедлайн в НБА наступит 6 февраля.

Игуодала — трёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз». Баскетболист помог команде взять титул в 2015, 2017 и 2018 годах. Кроме того, в 2015 году его признали самым ценным игроком финальной серии.

Ранее Игуодала, девятый номер драфта НБА 2004 года, выступал за «Филадельфию Сиксерс» и «Денвер Наггетс».

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