«Майами» нацелился на Игуодалу

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис Гриззлиз» Андре Игуодала может перейти в «Майами Хит». Об интересе «Майами» к Игуодале сообщил журналист Шэмс Чарания, ссылаясь на собственные источники в команде.
«Источники сообщили мне, что «Хит», как выяснилось, претендуют на Андре Игуодалу», — приводятся слова журналиста в «твиттере» Stadium.
Напомним, Игуодала, который пришёл в «Мемфис» в межсезонье-2019, отказывается играть за «Гриззлиз», требуя обмена. Дедлайн в НБА наступит 6 февраля.
Игуодала — трёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз». Баскетболист помог команде взять титул в 2015, 2017 и 2018 годах. Кроме того, в 2015 году его признали самым ценным игроком финальной серии.
Ранее Игуодала, девятый номер драфта НБА 2004 года, выступал за «Филадельфию Сиксерс» и «Денвер Наггетс».
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