«Атланта» отчислит Парсонса ради обмена Капелы

Руководство «Атланты Хоукс» приняло решение отчислить лёгкого форварда Чендлера Парсонса, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Воджнаровски.



Причиной такого решения является необходимость «Хоукс» в ростере команды для оформления четырёхстороннего обмена, в результате которого они получили бывшего центрового «Хьюстон Рокетс» Клинта Капелу.



Парсонс является 38-м номером второго раунда драфта 2011 года. В текущем сезоне 31-летний баскетболист провёл в составе «Атланты» пять матчей, в которых в среднем набирал 2,8 очка и 1,4 подбора. Действующий контракт Чендлера рассчитан на $ 25,1 млн. Ранее лёгкий форвард выступал за «Хьюстон Рокетс», «Даллас Маверикс» и «Мемфис Гриззлис».

В НБА состоялся массовый четырёхсторонний обмен. Подобного не было 20 лет Поссоривший НБА и Китай Дэрил Мори строит команду будущего, продвигая в жизнь новые тренды.