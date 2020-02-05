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«Атланта» отчислит Парсонса ради обмена Капелы

«Атланта» отчислит Парсонса ради обмена Капелы
Баскетбол / НБА 0

Руководство «Атланты Хоукс» приняло решение отчислить лёгкого форварда Чендлера Парсонса, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Воджнаровски.

Причиной такого решения является необходимость «Хоукс» в ростере команды для оформления четырёхстороннего обмена, в результате которого они получили бывшего центрового «Хьюстон Рокетс» Клинта Капелу.

Парсонс является 38-м номером второго раунда драфта 2011 года. В текущем сезоне 31-летний баскетболист провёл в составе «Атланты» пять матчей, в которых в среднем набирал 2,8 очка и 1,4 подбора. Действующий контракт Чендлера рассчитан на $ 25,1 млн. Ранее лёгкий форвард выступал за «Хьюстон Рокетс», «Даллас Маверикс» и «Мемфис Гриззлис».

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