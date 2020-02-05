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Дуайт Ховард впервые прокомментировал гибель Коби Брайанта

Дуайт Ховард впервые прокомментировал гибель Коби Брайанта
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховарт поделился мыслями о бывшем одноклубнике Коби Брайанте, трагически погибшем 26 января.

Напомним, Ховарт и Брайат выступали в составе «Лейкерс» в сезоне-2012/2013. После этого Ховард покинул Лос-Анджелес и вернулся в команду лишь летом 2019 года.

«На протяжении всего сезона я пытался показать Коби, что делаю максимум для успеха клуба: носил его линейку кроссовок, хотел, чтобы он помог мне в конкурсе бросков сверху… Он планировал участвовать в конкурсе каким-то образом. Невероятно, просто душераздирающе… Это не выходит из головы, не могу в это поверить, я по-прежнему в шоке.

Да, мы не понимали друг друга, но я работал над собой. Уверен, Коби тоже видел изменения. Теперь у меня нет возможности сказать ему, как я по-настоящему отношусь к его личности, и это самое страшное и обидное», — цитирует Ховарда Clutch Points.

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