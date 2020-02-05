Дуайт Ховард впервые прокомментировал гибель Коби Брайанта

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховарт поделился мыслями о бывшем одноклубнике Коби Брайанте, трагически погибшем 26 января.
Напомним, Ховарт и Брайат выступали в составе «Лейкерс» в сезоне-2012/2013. После этого Ховард покинул Лос-Анджелес и вернулся в команду лишь летом 2019 года.
«На протяжении всего сезона я пытался показать Коби, что делаю максимум для успеха клуба: носил его линейку кроссовок, хотел, чтобы он помог мне в конкурсе бросков сверху… Он планировал участвовать в конкурсе каким-то образом. Невероятно, просто душераздирающе… Это не выходит из головы, не могу в это поверить, я по-прежнему в шоке.
Да, мы не понимали друг друга, но я работал над собой. Уверен, Коби тоже видел изменения. Теперь у меня нет возможности сказать ему, как я по-настоящему отношусь к его личности, и это самое страшное и обидное», — цитирует Ховарда Clutch Points.
- 5 февраля 2020
-
21:06
-
20:49
-
20:21
-
19:10
-
16:45
-
15:00
-
13:30
-
12:40
-
11:30
-
10:22
-
09:30
-
09:08
-
09:00
-
08:30
-
06:57
- 4 февраля 2020
-
23:26
-
22:53
-
22:05
-
21:06
-
19:43
-
18:36
-
17:09
-
16:27
-
14:37
-
13:34
-
12:40
-
11:27
-
10:21
-
09:27
-
09:22
-
09:07
-
06:26
-
04:39
-
00:57
- 3 февраля 2020
-
23:32