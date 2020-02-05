«Холоп» побил кассовый рекорд баскетбольной драмы «Движение вверх»
Комедия «Холоп» обогнала спортивную драму «Движение вверх» и стала самым кассовым фильмом в истории российского кинематографа. Фильм собрал в кинотеатрах 2,944 млрд рублей, что в 20 раз больше, чем было потрачено на его создание. Такой вывод можно сделать исходя из данных Единой системы сведений о показах фильмов (ЕАИС).
Ранее самой кассовой картиной в истории российского кинематографа стало «Движение вверх». В январе 2018 года фильм собрал более 1,6 млрд рублей. На сегодняшний день общие сборы спортивной драмы составляют 2,943 млрд рублей.
Напомним, премьера «Холопа» в кинотеатрах состоялась 26 декабря 2019 года и уже в середине января 2020-го фильм вышел на третье место по сборам, уступая лишь «Движению вверх» и военному «Т-34».
Читайте также
- 5 февраля 2020
-
21:06
-
20:49
-
20:21
-
19:10
-
16:45
-
15:00
-
13:30
-
12:40
-
11:30
-
10:22
-
09:30
-
09:08
-
09:00
-
08:30
-
06:57
- 4 февраля 2020
-
23:26
-
22:53
-
22:05
-
21:06
-
19:43
-
18:36
-
17:09
-
16:27
-
14:37
-
13:34
-
12:40
-
11:27
-
10:21
-
09:27
-
09:22
-
09:07
-
06:26
-
04:39
-
00:57
- 3 февраля 2020
-
23:32
Партнерский контент