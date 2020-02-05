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«Холоп» побил кассовый рекорд баскетбольной драмы «Движение вверх»

«Холоп» побил кассовый рекорд «Движения вверх»
«Холоп» побил кассовый рекорд баскетбольной драмы «Движение вверх»
Баскетбол 0

Комедия «Холоп» обогнала спортивную драму «Движение вверх» и стала самым кассовым фильмом в истории российского кинематографа. Фильм собрал в кинотеатрах 2,944 млрд рублей, что в 20 раз больше, чем было потрачено на его создание. Такой вывод можно сделать исходя из данных Единой системы сведений о показах фильмов (ЕАИС).

Ранее самой кассовой картиной в истории российского кинематографа стало «Движение вверх». В январе 2018 года фильм собрал более 1,6 млрд рублей. На сегодняшний день общие сборы спортивной драмы составляют 2,943 млрд рублей.

Напомним, премьера «Холопа» в кинотеатрах состоялась 26 декабря 2019 года и уже в середине января 2020-го фильм вышел на третье место по сборам, уступая лишь «Движению вверх» и военному «Т-34».

Источник: «Чемпионат»

Автор: Никита Сакун

Заглавное фото: Кадры из фильмов «Холоп» и «Движение вверх»

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