«Холоп» побил кассовый рекорд баскетбольной драмы «Движение вверх»

Комедия «Холоп» обогнала спортивную драму «Движение вверх» и стала самым кассовым фильмом в истории российского кинематографа. Фильм собрал в кинотеатрах 2,944 млрд рублей, что в 20 раз больше, чем было потрачено на его создание. Такой вывод можно сделать исходя из данных Единой системы сведений о показах фильмов (ЕАИС).



Ранее самой кассовой картиной в истории российского кинематографа стало «Движение вверх». В январе 2018 года фильм собрал более 1,6 млрд рублей. На сегодняшний день общие сборы спортивной драмы составляют 2,943 млрд рублей.



Напомним, премьера «Холопа» в кинотеатрах состоялась 26 декабря 2019 года и уже в середине января 2020-го фильм вышел на третье место по сборам, уступая лишь «Движению вверх» и военному «Т-34».