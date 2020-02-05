«Лос-Анджелес Клипперс» заинтересованы в Тристане Томпсоне

Тяжёлый форвард «Кливленд Кавальерс» Тристан Томпсон в ближайшее время может стать игроком «Лос-Анджелес Клипперс». Как сообщает Sports Illustrated, в переходе 28-летнего канадца заинтересован лично Док Риверс.
По мнению наставника «Клипперс», Томпсон мог бы стать идеальным дополнениям к звёздам команды Каваю Леннарду и Полу Джорджу. Похожую роль Тристан выполнял в чемпионском «Кливленде», где вся игра строилась вокруг ЛеБрона Джеймса и Кайри Ирвинга — золотые перстни та команда завоевала в 2016 году.
В текущем сезоне Томпсон провёл 48 матчей в составе «Кавальерс», набирая в среднем за игру 11,9 очка и 10,4 подбора.
Напомним, «Клипперс» идут вторыми в турнирной таблице Западной конференции НБА. «Кливленд» — предпоследняя команда Восточной конференции.
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