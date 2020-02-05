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«Лос-Анджелес Клипперс» заинтересованы в Тристане Томпсоне

«Лос-Анджелес Клипперс» заинтересованы в Тристане Томпсоне
Баскетбол / НБА 0

Тяжёлый форвард «Кливленд Кавальерс» Тристан Томпсон в ближайшее время может стать игроком «Лос-Анджелес Клипперс». Как сообщает Sports Illustrated, в переходе 28-летнего канадца заинтересован лично Док Риверс.

По мнению наставника «Клипперс», Томпсон мог бы стать идеальным дополнениям к звёздам команды Каваю Леннарду и Полу Джорджу. Похожую роль Тристан выполнял в чемпионском «Кливленде», где вся игра строилась вокруг ЛеБрона Джеймса и Кайри Ирвинга — золотые перстни та команда завоевала в 2016 году.

В текущем сезоне Томпсон провёл 48 матчей в составе «Кавальерс», набирая в среднем за игру 11,9 очка и 10,4 подбора.

Напомним, «Клипперс» идут вторыми в турнирной таблице Западной конференции НБА. «Кливленд» — предпоследняя команда Восточной конференции.

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