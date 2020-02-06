«Химки» упустили победу над «Маккаби» в матче Евролиги

В Тель-Авиве завершился матч 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местный «Маккаби» принимал «Химки» и в упорной борьбе победил со счётом 80:77.
Первая половина встречи прошла с существенным преимуществом гостей — на большой перерыв они ушли в статусе лидеров — 47:36. В третьем игровом отрезке «Химки» растеряли всё преимущество, проиграв десятиминутку со счётом 13:24. По ходу решающей четверти команды поочерёдно выходили вперёд, но в концовке точнее были хозяева.
Самым результативным в составе победителей стал Элайджа Брайант, набравший 21 очко. В составе «Химок» 18 очков набрал Алексей Швед, при этом он реализовал только 3 дальних попытки из 12. 17 очков набрал Юнас Йеребко.
«Химки» потерпели седьмое поражение в последних восьми матчах Евролиги и находятся за пределами зоны плей-офф.
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