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«Химки» упустили победу над «Маккаби» в матче Евролиги

«Химки» упустили победу над «Маккаби» в матче Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

В Тель-Авиве завершился матч 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местный «Маккаби» принимал «Химки» и в упорной борьбе победил со счётом 80:77.

Первая половина встречи прошла с существенным преимуществом гостей — на большой перерыв они ушли в статусе лидеров — 47:36. В третьем игровом отрезке «Химки» растеряли всё преимущество, проиграв десятиминутку со счётом 13:24. По ходу решающей четверти команды поочерёдно выходили вперёд, но в концовке точнее были хозяева.

Самым результативным в составе победителей стал Элайджа Брайант, набравший 21 очко. В составе «Химок» 18 очков набрал Алексей Швед, при этом он реализовал только 3 дальних попытки из 12. 17 очков набрал Юнас Йеребко.

«Химки» потерпели седьмое поражение в последних восьми матчах Евролиги и находятся за пределами зоны плей-офф.

Евролига. Регулярный чемпионат. 23-й тур
05 февраля 2020, среда. 22:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
80 : 77
Химки
Химки, Россия
Маккаби Т-А: Брайант - 21, Дорси - 12, Авдия - 11, Хантер - 10, Рейнольдс - 7, Коэн - 6, Эйси - 6, Калояро - 4, Джексон - 3, Коэн, Стадемайр
Химки: Швед - 18, Йеребко - 17, Тимма - 13, Йович - 11, Букер - 7, Вяльцев - 4, Моня - 3, Зайцев - 2, Карасёв - 2, Барашков, Десятников
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