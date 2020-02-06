«Зенит» уступил «Фенербахче» в матче 23-го тура Евролиги

«Зенит» на домашней арене потерпел поражение в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Фенербахче».



Команда из Санкт-Петербурга неудачно начала встречу и уже после первой четверти проигрывала с разницей в четыре очка — 15:19. К большому перерыву преимущество «Фенербахче» увеличилось — 41:32. В третьем игровом отрезке хозяева несколько сократили отставание от турецкого клуба, однако в заключительной четверти свой успех развить не смогли.



Самым результативным в составе победителей стал Лео Вестерманн, набравший 13 очков. У «Зенита» лучшим в составе был Остин Холлин и Густаво Айон, записавшие в актив по 16 очков. В следующем туре «Зенит» отправится в гости к греческому «Панатинаикосу».