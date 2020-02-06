«Зенит» уступил «Фенербахче» в матче 23-го тура Евролиги
«Зенит» на домашней арене потерпел поражение в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Фенербахче».
Команда из Санкт-Петербурга неудачно начала встречу и уже после первой четверти проигрывала с разницей в четыре очка — 15:19. К большому перерыву преимущество «Фенербахче» увеличилось — 41:32. В третьем игровом отрезке хозяева несколько сократили отставание от турецкого клуба, однако в заключительной четверти свой успех развить не смогли.
Самым результативным в составе победителей стал Лео Вестерманн, набравший 13 очков. У «Зенита» лучшим в составе был Остин Холлин и Густаво Айон, записавшие в актив по 16 очков. В следующем туре «Зенит» отправится в гости к греческому «Панатинаикосу».
Евролига. Регулярный чемпионат. 23-й тур
05 февраля 2020, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
68 : 73
Фенербахче
Стамбул, Турция
Зенит: Айон - 16, Холлинс - 16, Томас - 13, Абромайтис - 10, Воронов - 5, Альбиси - 3, Трушкин - 3, Зубков - 2, Балашов, Понкрашов, Пушков, Шевчук
Фенербахче: Вестерманн - 13, Слукас - 12, Веселы - 11, Датоме - 11, Деррик Уильямс - 9, Томас - 6, де Коло - 6, Калинич - 3, Нанналли - 2, Düverioğlu, Махмутоглу, Мухаммед
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