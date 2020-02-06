Игуодала будет обменян из «Мемфиса» в «Майами» и подпишет 2-летний контракт на $ 30 млн

36-летний американский форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис Гриззлиз» Андре Игуодала станет игроком «Майами Хит», сообщает журналист ESPN Эдриан Войнаровски в «Твиттере».

По информации источника, игрок уже договорился о продлении соглашения с клубом на два года, за которые получит $ 30 млн. С опцией команды на сезон-2021/2022 приобретение Игуодала позволяет «Хит» сохранять свободные средства в потолке зарплат.



Согласно условиям обмена, в обратном направлении, в «Мемфис Гриззлиз», последует 23-летний разыгрывающий «Майами Хит» Джастис Уинслоу.



Игуодала — трёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз». Баскетболист помог команде взять титул в 2015, 2017 и 2018 годах. Кроме того, в 2015 году его признали самым ценным игроком финальной серии.



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