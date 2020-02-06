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«Мемфис» подпишет 3-летнее соглашение с Бруксом на сумму в $ 35 млн

«Мемфис» подпишет 3-летнее соглашение с Бруксом на сумму в $ 35 млн
Баскетбол / НБА 0

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис Гриззлиз» продлит контракт с 24-летним канадским защитником Диллоном Бруксом, сообщает журналист ESPN Эдриан Войнаровски в «Твиттере».

По информации источника, соглашение с игроком будет рассчитано на три года, за которые он заработает $ 35 млн. В текущем сезоне в составе «Мемфиса» он провёл 50 матчей, в которых в среднем набирал 16 очков и совершал 3 перехвата и 2 передачи.

Брукс был задрафтован «Хьюстон Рокетс» под 45-м номером на драфте НБА 2017 года, а затем был обменян в «Мемфис Гриззлиз». В июле 2017 года «Мемфис» подписал с Бруксом трехлетний контракт новичка. Летом Брукс мог стать ограниченно свободным агентом.

Ранее стало известно, что 36-летний американский форвард «Мемфис Гриззлиз» Андре Игуодала будет обменян в «Майами Хит».

За онлайном дедлайна НБА можно следить на «Чемпионате».

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