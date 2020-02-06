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«Клипперс» победили «Майами», Джордж сделал дабл-дабл

«Клипперс» победили «Майами», Джордж сделал дабл-дабл
Баскетбол / НБА 0

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Майами Хит» в домашнем матче регулярного чемпионата. Первая половина матча прошла с преимуществом «Майами», и на большой перерыв команды ушли при счёте 58:55 в пользу «Хит». Однако во второй половине «Клипперс» перехватили инициативу и довели дело до победы. Окончательный счёт — 128:111 в пользу клуба из Лос-Анджелеса.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Пол Джордж, который оформил дабл-дабл, набрав 23 очка, собрав 5 подборов и отдав 10 передач. Его партнёр Кавай Леонард набрал 14 очков, сделал 7 подборов и отдал 9 передач. Бэм Адебайо («Майами») также сделал дабл-дабл: 22 очка, 11 подборов и 6 передач.

НБА - регулярный чемпионат
06 февраля 2020, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
128 : 111
Майами Хит
Майами
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 23, Шамет - 23, Л. Уильямс - 14, Леонард - 14, Харрелл - 14, Грин - 12, Зубац - 12, Харклесс - 11, Беверли - 5, Coffey, Кабенгеле, Макгрудер, Мотли, Мэнн, Паттерсон, Робинсон, Уолтон
Майами Хит: Джонс - 25, Адебайо - 22, Горан Драгич - 13, Нанн - 13, Батлер - 11, Робинсон - 11, Vincent - 9, Олиник - 7, Alexander, Джонсон, Леонард, Окпала, Сильва, Уинслоу, Уэйтерс, Хаслем, Хироу
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