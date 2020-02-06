«Клипперс» победили «Майами», Джордж сделал дабл-дабл

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Майами Хит» в домашнем матче регулярного чемпионата. Первая половина матча прошла с преимуществом «Майами», и на большой перерыв команды ушли при счёте 58:55 в пользу «Хит». Однако во второй половине «Клипперс» перехватили инициативу и довели дело до победы. Окончательный счёт — 128:111 в пользу клуба из Лос-Анджелеса.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Пол Джордж, который оформил дабл-дабл, набрав 23 очка, собрав 5 подборов и отдав 10 передач. Его партнёр Кавай Леонард набрал 14 очков, сделал 7 подборов и отдал 9 передач. Бэм Адебайо («Майами») также сделал дабл-дабл: 22 очка, 11 подборов и 6 передач.