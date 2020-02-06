«Даллас» без Дончича дома проиграл «Мемфису» и другие результаты игрового дня НБА

5 февраля состоялось девять матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Даллас Маверикс» дома проиграл «Мемфис Гриззлиз», несмотря на дабл-дабл Кристапса Порзингиса, который набрал 32 очка, собрал 12 подборов и отдал 2 передачи. Его партнёр Лука Дончич не играл из-за травмы лодыжки. Окончательный счёт — 121:107 в пользу «Мемфиса».

«Юта Джаз» на своей площадке уступил «Денвер Наггетс». Никола Йокич («Денвер») сделал трипл-дабл: 30 очков, 21 подбор и 10 передач. Итоговый счёт — 98:95 в пользу «Наггетс».

«Лос-Анджелес Клипперс» дома победил «Майами Хит». Кавай Леонард («Клипперс») набрал 14 очков, сделал 7 подборов и отдал 9 передач. Его партнёр Пол Джордж оформил дабл-дабл: 23 очка, 5 подборов и 10 передач. Окончательный счёт — 128:111 в пользу «Клипперс».

