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«Даллас» без Дончича дома проиграл «Мемфису» и другие результаты игрового дня НБА

«Даллас» без Дончича дома проиграл «Мемфису» и другие результаты игрового дня НБА
Баскетбол / НБА 0

5 февраля состоялось девять матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Даллас Маверикс» дома проиграл «Мемфис Гриззлиз», несмотря на дабл-дабл Кристапса Порзингиса, который набрал 32 очка, собрал 12 подборов и отдал 2 передачи. Его партнёр Лука Дончич не играл из-за травмы лодыжки. Окончательный счёт — 121:107 в пользу «Мемфиса».

«Юта Джаз» на своей площадке уступил «Денвер Наггетс». Никола Йокич («Денвер») сделал трипл-дабл: 30 очков, 21 подбор и 10 передач. Итоговый счёт — 98:95 в пользу «Наггетс».

«Лос-Анджелес Клипперс» дома победил «Майами Хит». Кавай Леонард («Клипперс») набрал 14 очков, сделал 7 подборов и отдал 9 передач. Его партнёр Пол Джордж оформил дабл-дабл: 23 очка, 5 подборов и 10 передач. Окончательный счёт — 128:111 в пользу «Клипперс».

НБА - регулярный чемпионат
06 февраля 2020, четверг. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
116 : 108
Финикс Санз
Финикс
Детройт Пистонс: Драммонд - 31, Джексон - 25, Вуд - 21, Галлоуэй - 15, Браун - 9, Снелл - 7, Думбуйа - 5, King - 3, Боун, Гриффин, Кеннард, Мейкер, Михайлюк, Моррис, Роуз, Томас, Фрейзер
Финикс Санз: Убре - 30, Эйтон - 26, Букер - 22, Бриджес - 13, Диалло - 7, Рубио - 4, Картер - 3, Окобо - 3, Jerome, Lecque, Owens, Бэйнс, Джонсон, Джонсон, Камински, Харпер, Шарич
НБА - регулярный чемпионат
06 февраля 2020, четверг. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
119 : 118
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Торонто Рэпторс: Лоури - 32, Ибака - 30, Сиакам - 25, Дэвис - 11, Ванвлит - 10, Буше - 7, Маккоу - 4, Watson, Ануноби, Бриссетт, Джонсон, Марк Газоль, Миллер, Пауэлл, Томас, Холлис-Джефферсон, Эрнандес
Индиана Пэйсерс: Брогдон - 24, Холидэй - 22, Макдермотт - 19, Сабонис - 15, Оладипо - 13, Макконнел - 9, Тёрнер - 6, Лэмб - 5, Холидей - 5, Битадзе, Боуэн, Джонсон, Лиф, Митру-Лонг, Самнер, Сэмпсон, Уоррен
НБА - регулярный чемпионат
06 февраля 2020, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
129 : 88
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Бруклин Нетс: ЛеВерт - 23, Харрис - 17, Темпл - 16, Куруч - 12, Принс - 12, Джордан - 10, Муса - 9, Чендлер - 9, Динуайдди - 8, Кьоцца - 7, Аллен - 4, Martin - 2, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, Пинсон
Голден Стэйт Уорриорз: Расселл - 17, Пул - 16, Пэскелл - 15, Луни - 11, Крисс - 8, Эванс - 8, Ли - 7, Грин - 5, Спеллмен - 1, Smailagic, Боумен, Бёркс, Карри, Робинсон, Томпсон
НБА - регулярный чемпионат
06 февраля 2020, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
116 : 100
Орландо Мэджик
Орландо
Бостон Селтикс: Тейтум - 33, Хэйворд - 23, Браун - 18, Уильямс - 13, Уонамэйкер - 8, Кантер - 7, Лэнгфорд - 6, Пуарье - 5, Оджелей - 3, Waters, Грин, Смарт, Тайс, Уильямс, Уокер, Фалль, Эдвардс
Орландо Мэджик: Фурнье - 26, Гордон - 23, Росс - 18, Вучевич - 12, Картер-Уильямс - 12, Фульц - 4, Ивунду - 3, Бамба - 2, Law, Айзек, Амину, Берч, Джефферсон, Джонсон, Кларк, Огастин, Фразьер
НБА - регулярный чемпионат
06 февраля 2020, четверг. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
109 : 103
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Оклахома-Сити Тандер: Шрёдер - 30, Жильжо-Александер - 23, Галлинари - 15, Пол - 12, Базли - 8, Адамс - 6, Ноэль - 6, Надер - 5, Dort - 4, Hervey, Roberson, Roby, Бертон, Диалло, Мускала, Фергюсон
Кливленд Кавальерс: Секстон - 23, Лав - 20, Нэнс - 14, Портер - 13, Гарлэнд - 12, Осман - 11, Хенсон - 10, Bolden, Mooney, Windler, Деллаведова, Жижич, Найт, Томпсон, Уэйд, Экзам
НБА - регулярный чемпионат
06 февраля 2020, четверг. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
120 : 127
Атланта Хоукс
Атланта
Миннесота Тимбервулвз: Уиггинс - 25, Окоги - 23, Таунс - 21, Маклафлин - 15, Reid - 10, Мартин - 9, Калвер - 7, Дьенг - 4, Ноуэлл - 4, Краббе - 2, Белл, Бэйтс-Диоп, Вонле, Ковингтон, Лейман, Напьер
Атланта Хоукс: Янг - 38, Коллинс - 27, Джонс - 14, Хантер - 12, Хаертер - 11, Гудвин - 9, Тиг - 9, Фернанду - 4, Картер - 3, Бембри, Браун, Грэм, Лень, Паркер, Парсонс, Реддиш, Тёрнер
НБА - регулярный чемпионат
06 февраля 2020, четверг. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
107 : 121
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Даллас Маверикс: Порзингис - 32, Брансон - 20, Хардуэй-младший - 14, Клебер - 10, Ли - 8, Райт - 7, Финни-Смит - 5, Коли-Стайн - 4, Брокхофф - 3, Джексон - 3, Cleveland - 1, Reaves, Бареа, Дончич, Карри, Марьянович, Пауэлл
Мемфис Гриззлиз: Морант - 21, Джексон - 19, Джонс - 19, Кларк - 18, Брукс - 13, Мелтон - 10, Валанчюнас - 8, Джексон - 7, Андерсон - 6, Аллен, Ватанабэ, Гудурич, Игуодала, Кабокло, Кончар, Краудер, Хилл
НБА - регулярный чемпионат
06 февраля 2020, четверг. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
95 : 98
Денвер Наггетс
Денвер
Юта Джаз: Конли - 21, Митчелл - 18, Богданович - 16, Гобер - 16, Кларксон - 16, Ньянг - 3, О'Нил - 3, Инглс - 2, Morgan, Tucker, Wright-Foreman, Брэдли, Брэнтли, Дэвис, Мудиэй, Они, Уильямс-Госс
Денвер Наггетс: Маррей - 31, Йокич - 30, Моррис - 15, Крэйг - 8, Дозьер - 5, Харрис - 5, Чанчар - 4, Bol, Бартон, Бисли, Вандербилт, Грант, Миллсэп, Пламли, Портер, Эрнангомес
НБА - регулярный чемпионат
06 февраля 2020, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
128 : 111
Майами Хит
Майами
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 23, Шамет - 23, Л. Уильямс - 14, Леонард - 14, Харрелл - 14, Грин - 12, Зубац - 12, Харклесс - 11, Беверли - 5, Coffey, Кабенгеле, Макгрудер, Мотли, Мэнн, Паттерсон, Робинсон, Уолтон
Майами Хит: Джонс - 25, Адебайо - 22, Горан Драгич - 13, Нанн - 13, Батлер - 11, Робинсон - 11, Vincent - 9, Олиник - 7, Alexander, Джонсон, Леонард, Окпала, Сильва, Уинслоу, Уэйтерс, Хаслем, Хироу
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